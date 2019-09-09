Posted on by

الإعدام والمؤبد لمدانين اثنين عن “جرائم إرهابية”

أصدرت محكمة جنايات ديالى أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جرائم إرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحيازة أسلحة ومواد متفجرة في ناحية كنعان منطقة شميسات، وأصدرت حكما بالإعدام ضده”.

وأشار إلى أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى قضت بالسجن المؤبد على مدان آخر عن جريمة وضع عبوة لاصقة في سيارة احد المواطنين تم كشفها ولم تنفجر في منطقة هبهب قرية العامرية”.

وتابع أن “الاحكام بحق المدانين تأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close