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الدخيلي يعلن موافقة الحكومة الكورية على إنشاء مشروع مستشفى تخصصي لجراحة قلب الأطفال في ذي قار

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المكتب الإعلامي

اعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الاثنين ، عن موافقة الحكومة الكورية الجنوبية على إنشاء مستشفى تخصصي في أمراض قلب الأطفال ومركز أبحاث لأمراض القلب في ذي قار ، مؤكداً جهوزية المحافظة على تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المشروع .

وبحث الدخيلي مع صحة ذي قار ” الأستعدادات لاستقبال الوفد الكوري الجنوبي المرجح زيارته للمحافظة شهر تشرين الثاني لإجراء كشف تفصيلي لإنشاء مستشفى متخصص لجراحة قلب الأطفال والأبحاث المتعلقة بأمراض قلب الأطفال ” ، مبينا ” أن المشروع يُعد الأول من نوعه في العراق “.

وأشار إلى ” الحاجة الماسة للمستشفى وإسهامه في إيقاف سفر العراقيين إلى الخارج للعلاج ، لافتاً إلى ” إبداء التعاون المطلق من قبل الإدارة المحلية في ذي قار وتوفير التخصيصات والمستلزمات اللازمة التي من شأنها إكمال المشروع بانسيابية مطلقة ” .

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