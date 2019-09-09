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الشاعر نزار قباني يمجد المرأة من خلال قصيدة : قولي (احبكَ) !

الشاعر نزار قباني يمجد المرأة من خلال قصيدة : قولي (احبكَ) !

قولي احبكَ . . كي تزيد وسامتي
فبغير حبكِ لا اكون جميلا
قولي (احبكَ) كي تصير اصابعي
ذهبا . . وتصبح جبهتي قنديلا
قولي (احبكَ) كي يتم تحولي
فأصير قمحا ، او اصير نخيلا
الان قوليها ، ولا تترددي
بعض الهوى لا يقبل التأجيلا

قولي (احبكَ) كي تزيد قداستي
ويصير شِعري في الهوى إنجيلا
سأغيًر التقويم لو احببتني
امحو فصولا ، او اضيف فصولا
وسينتهي العصرُ القديمُ على يدي
واقيم مملكة النساء بديلا . .
قولي (احبكَ) كي تصير قصائدي
مائية ، وكتابتي تنزيلا
ملكُ انا . . لو تصبحين حبيبتي
اغزو الشموسَ مراكباً وخيولا
لا تخجلي منيً ، فهذي فرصتي
لأكون رباً . . او اكون رسولا. .

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 484
د. رضا العطار

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