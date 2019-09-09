الشاعر نزار قباني يمجد المرأة من خلال قصيدة : قولي (احبكَ) !

قولي احبكَ . . كي تزيد وسامتي

فبغير حبكِ لا اكون جميلا

قولي (احبكَ) كي تصير اصابعي

ذهبا . . وتصبح جبهتي قنديلا

قولي (احبكَ) كي يتم تحولي

فأصير قمحا ، او اصير نخيلا

الان قوليها ، ولا تترددي

بعض الهوى لا يقبل التأجيلا

قولي (احبكَ) كي تزيد قداستي

ويصير شِعري في الهوى إنجيلا

سأغيًر التقويم لو احببتني

امحو فصولا ، او اضيف فصولا

وسينتهي العصرُ القديمُ على يدي

واقيم مملكة النساء بديلا . .

قولي (احبكَ) كي تصير قصائدي

مائية ، وكتابتي تنزيلا

ملكُ انا . . لو تصبحين حبيبتي

اغزو الشموسَ مراكباً وخيولا

لا تخجلي منيً ، فهذي فرصتي

لأكون رباً . . او اكون رسولا. .

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 484

د. رضا العطار