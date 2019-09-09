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الفلبين تعمل على تزويد العراق بمعلومات تهريب عمالتها المحلية

تعهد القائم بأعمال السفارة الفلبينية في العراق، اليوم الأحد، بتقديم معلومات للحكومة العراقية عن تهريب العمالة الفلبينية وتشغيلها بطرق غير قانونية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن “وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود استقبل القائم بأعمال السفارة الفلبينية وبحضور مدير مكافحة إجرام بغداد ومدير قسم مكافحة الاتجار بالبشر”.
وأضاف أن “محور الاجتماع كان بخصوص القضايا التي يتعرض لها الضحايا من العمالة الفلبينية، وقد نتج عن الاجتماع اتفاق مشترك مع السفير بتقديم معلومات كاملة بحق المكاتب والشركات التي تقوم بجلب العمالة وطريقة إدخالها إلى العراق بصورة رسمية وإعادة الضحايا إلى بلدهم”.

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