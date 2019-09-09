المؤسسة الكورية للغاز تنتج 500 ألف برميل يومياً من حقل جنوبي العراق

اعلنت المؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) أن شركة كوغاز العراق B.V التابعة لها، تنتج 500 ألف برميل يوميا من حقل الزبير النفطي في العراق.

وتبلغ القيمة السوقية للـ 500 ألف برميل اليومية 34.8 مليار وون (29 مليون دولار)، وبذلك تحقق كوغاز هدفها من المرحلة الأولى لإنتاج حقل الزبير، ويتمثل الهدف في المرحلة الثانية في إنتاج 700 ألف برميل يوميا.

شاركت كوغاز في مشروع الزبير منذ عام 2010، وفي السنة الأولى أنتجت 180 ألف برميل يوميا، ووصل متوسط الإنتاج اليومي إلى 430 ألف برميل في عام 2017.

وبلغت عوائد الاستثمار في الشركة العراقية 3.07 مليار دولار مقابل 2.94 مليار دولار من قيمة الاستثمار الأصلية اعتبارا من يونيو الماضي، لتصل نسبة العائد على الاستثمار إلى 104.4%.

ومن ضمن إجمالي الاستثمار، ضخت كوغاز 378 مليون دولار في الشركة العراقية التابعة لها، ووصلت نسبة العائد على الاستثمار المعني 87.3%، أي ما يعادل 330 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تحقق كوغاز عائدات مستمرة من خلال المشروع ابتداء من العام المقبل وحتى عام 2035 حينما تنتهي فترة شراكتها به.