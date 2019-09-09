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المرجع الخالصي يدعو إلى مشروع سياسي وفقاً لما تبناه الإمام الحسين في عاشوراء

دعا المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله)، الاثنين، إلى مشروع سياسي جديد ينقذ العراق وفقاً لما تبناه الإمام الحسين (ع) في عاشوراء.

وكتب سماحته (دام ظله) على صفحته الرسمية في موقع توتير بتاريخ 9 محرم الحرام 1441هـ الموافق لـ 9 أيلول 2019م :

ونحن نحيي ذكرى عاشوراء الشهادة والإباء نوجه نصيحة لكل من انحرف عن خط الحسين (ع) من خلال الدخول في العملية السياسية التي صنعها أعداء الحسين (ع) أو بالولاء لقوى الكفر العالمي، بالمبادرة إلى التوبة والعودة إلى ديننا الحق، وبناء مشروع سياسي جديد ينقذ العراق، مبني على أسس الإسلام المحمدي الذي أحياه الإمام الحسين (ع) في عاشوراء.

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