ايران تعول على رفع صادراتها للعراق عبر أربع محافظات

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية بالوكالة، عن تصدير سلع لـ 15 بلدا مجاورا بقيمة 24 مليار دولار في السنة التصديرية المنتهية 21 آذار 2019.

وأوضح حميد زادبوم في كلمة بملتقى في محافظة همدان (غرب)، أن “ايران تستهدف تعزيز الصادرات للصين والهند بجانب بلدان الجوار الـ 15 (دول بحر قزوين – دول الخليج الفارسي – افغانستان – العراق – باكستان – آذربيجان – أرمينيا)”.

ولفت الى أن الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية تعد مثالية لاربع محافظات ايرانية وهي كرمانشاه وايلام ولورستان وهمدان التي تقع غرب ايران.

واكد أن ايران تستهدف رفع الصادرات السلعية للعراق لـ 25 مليار دولار صعوداً من المستوى الفعلي البالغ 10 مليارات دولار ولتحقيق ذلك يتطلب زيادة صادرات المحافظات الاربع لـ 7 مليارات دولار.