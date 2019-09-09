بالفـيديـو: هـدى سعـد تـطلـق كليب أغـنية ” فارس الحبيب “

أطلقت النجمة المغربية هدى سعد أحدث أعمالها الفنية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة ” فارس الحبيب “، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

” فارس لحبيب ” من كلمات وألحان هدى سعد، وتوزيع المبدع أسامة سامي أما فيديو كليب من إخراج أمين مرتضى

وقد شوقت هدى جمهوها على إنستغرام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها البرومو التشويقي للكليب منذ أيام قبل طرحه على يوتيوب.

هذا العمل هو إهداء لنجل هدى الصغير فارس كهدية عربون محبة له، حيث سبق أن قدمتها لأول مرة خلال مطلع شهر أغسطس الماضي، من خلال إحتفال كبير أقامته جمعت فيه أهل الفن والصحافة جددت فيه فرحة زفافها بالتزامن مع حفل ختان فارس إلى جانب إفتتحاها مشروع لدار الضيافة.

وتقول كلمات الأغنية : سعدي ويا فرحي بهاد الزين، فارس ولدي فارس ولدي فلذة كبدي وقرة العين، نعطي عمري نعطي روحي وأجمل سنين، ماما وبابا ديما بجنبك حاضرين . . .

يشار أن أخر أعمال هدى سعد الغنائية أغنية ” حبيبي كان معايا ” باللهجة المغربية تعاملت فيها مع كاتب كلمات شريف رضا والملحن أحمد العتباني فيما عاد التوزيع الموسيقي لأسامة سامي.