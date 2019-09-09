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حوارات “جبهة المعارضة” تصل مراحل متقدمة لاختيار “وزراء الظل”

قالت مصادر سياسية مقربة من مفاوضات تشكيل “جبهة المعارضة”، إن الحوارات بين “تيار الحكمة” و”تحالف النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وصلت الى مراحل متقدمة، مؤكدة أن الخلاف الوحيد المتبقي يرتبط بمسائل بسيطة، تتعلق بشكل وإدارة الجبهة المعارضة.

وأشارت المصادر، بحسب العربي الجديد، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع قوى عربية سنية غير مشاركة بحكومة عبد المهدي، متحدثة عن الحصول على إشارات إيجابية من قبلها، ومؤكدة أن “تيار الحكمة” يريد إشراك أكبر عدد من القوى السياسية المعارضة في عملية اختيار وزراء الظل ليحصلوا على أكبر قدرٍ من المقبولية.

وكان زعيم تيار “الحكمة” عمار الحكيم تحدث الأسبوع الماضي عن قرب تشكيل حكومة ظل، مبيناً أن تياره “ماضٍ نحو التغيير مهما كلفه الثمن”.

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