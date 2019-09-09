رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش قضية المفقودين و المغيبين

بغداد / إعلام القضاء

صباح اليوم الموافق 9/9 /2019 أجتمع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع السادة رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري وناقش موضوع ما يثار مؤخرا بخصوص وجود أشخاص مفقودين أو ( مغيبين ) حيث سبق وان تلقى مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب السيد أسامة النجيفي بخصوص ذلك وتم الإيعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم ومنها انتقال السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يدعى أنهم محجوزين فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة .

كما ناقش المجتمعون نتائج زيارة الوفد القضائي إلى مجلس القضاء في إقليم كردستان يوم 8/9 /2019 والذي ضم السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة أستئناف نينوى ورئيس محكمة أستئناف كركوك حيث تم بحث جميع المواضيع التي من شأنها معالجة الإشكاليات التي قد تحصل بين المركز والإقليم قدر تعلق الأمر بالشأن القضائي ، حيث تم الاتفاق على بحث تشكيل لجان مشتركة للتصدي لجرائم الإرهاب والمخدرات ومعالجة حالة قيام البعض مراجعه محاكم المركز او الإقليم لتقديم الدعاوى الكيدية لاستغلالها لإغراض غير مشروعة مخالفة للقانون والاتفاق على القضاء على هذه الظاهرة .