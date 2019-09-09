عمليات نينوى : إجراءات أمنية مشددة في الموصل لحماية مراسم عاشوراء

شهدت مدينة الموصل (مركز نينوى) إجراءات أمنية مشددة مع بدء مراسم إحياء يوم عاشوراء ، مع فرض حظر للتجوال لعموم المركبات تمهيدا لاقامة مراسم عاشوراء واحياء طقوسها من قبل الطائفة الشيعية في سهل نينوى .

وقال العميد محمد الجبوري من عمليات نينوى ان ” قيادة شرطة نينوى نشرت قواتها بأرجاء مدينة الموصل وسهل نينوى تزامنًا مع إحياء مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين” .

وأضاف الجبوري أن “عمليات نينوى وضعت خطة أمنية لمنع أي خرق في مركز الموصل ومشارفه أيضًا، حيث العشرات من الحسينيات المنتشرة في الأقضية والنواحي التي شهدت منذ اليوم زيارات وتوافد أعداد كبيرة للمشاركة في إحياء يوم عاشواء “.