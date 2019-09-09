عندما يصبح المهندس أو الطبيب نائب عريف في الجيش العراقي ؟!!

بقلم مهدي قاسم

مع إنني لم أعد أستغرب من حدوث أي شيء شاذ أو غريب و عجيب

قد يحدث في عراق الأتقياء الأبرار و الطاهرين الأشراف !!، ومع ذلك ترددتُ في تصديق ما احتوته رسالة أحد القراء الكرام من خبر بدا لي طريفا و أقرب إلى نكتة ، أكثر مما أن يكون جديا في حقيقة الأمر ، على الأقل ، بالنسبة لي ، وهو عبارة عن دعوة من وزارة الدفاع العراقية

، موجهة إلى الخريجين الجامعيين ، ولا سيما ، إلى خريجين من أصحاب تخصصات علمية في حقول الهندسة والطب و كذلك في حقل اللغة ــ تحديدا العبرية والتركية ــ وغير ذلك من تخصصات أخرى ، تدعوهم إلى التطوع في الجيش ، ولكن بأية رتبة أو درجة ؟

برتبة نائب عريف ؟!!!..

أي نعم !..

تصوروا هذه العقول العبقرية النشطة و العاملة في وزارة

الدفاع العراقية عن عن أية إبداعات و اكتشافات رهيبة ، و من روحية استثمارية مذهلة تتفتق وتتبرعم عقولهم مزدهرة و متنامية كعقول جبارة ومتوهجة !!..

في الحقيقة بدا لي الأمر في البداية ، و كأنني إزاء مدونة

فيسبوكية ملفقة أو أمام نكتة ما ، لذا كتبت للقارئ الكريم بأن يزودني بمصدر الخبر الأصلي لكي أتأكد من مصداقيته وصحته الكاملتين ، قبل أن أباشر بالكتابة عنه ، لأنه ليس من معقول أو إنصاف أن ندع مهزلة أو مسخرة كهذه أن تمر مر الكرام ، لكونها ليست مسخرة فقط ، إنما

استهانة كبيرة بجهود وعقول الخريجين ، فضلا عن أنها تنم عن عقلية متخلفة إلى حد ما ، من حيث تضع خريجي الجامعات سوية مع أشباه خريجي محو الأمية تحت سلة واحدة ، فضلا عن إنها تفضح الجهل الفادح على هذا الصعيد :

ــ إذ أن خريجي الجامعات ـــ تمشيا مع العادة التي كانت

سائدة قبل سقوط النظام السابق ــ إذا تطوعوا في الجيش فإنهم يكونون ــ عادة ــ برتبة ملازم ثان على أقل تقدير ـ طبعا حسب اعتقادي ومعلوماتي السابقة ــ فتجري عملية التعامل معهم كضباط ، تقديرا لتحصيلهم العلمي ، و ليس كنواب عرفاء من أشباه أميين و عديمي اختصاصات

علمية ، صحيح إنه في عهد النظام السابق جرت محاولات عكسية و لأسباب سياسية و حزبية أو عشائرية ، أي جرت عملية ترفيع نواب عرفاء أو رؤوساء عرفاء من أقرباء أو عشيرة الدكتاتور البائد إلى رتبة ضباط كبار دفعة واحدة ، كلواء أو فريق أول ركن !!، ولكننا لم نسمع عن إن خريجي

الجامعات تطوعوا برتبة نواب عرفاء في الجيش العراقي السابق.

يعني حتى صدام بكل عنجهيته و بلطجيته و نرجسيته الطاغية

لم يفكر في أمور مضحكة كهذه ..

بتعبير أوضح نستطيع أن نستنتج من كل هذا، ما معناه :

أن سياسيي الصدفة اللعينة الفاشلين و الفاسدين لا تهمهم الدرجات العلمية قطعا ، لأنهم سواسية لديهم أن يكون الشاب العراقي خريجا جامعيا أو أميا جاهلا ، متجردا من أية اختصاصات علمية أو مهن مفيدة ، و ذلك لعدم وجود أية نية جدية عند هؤلاء الساسة الطارئين للقيام

بعمليات بناء و تحديث و تطوير و تنمية اقتصادية و علمية شاملة ….

مجرد ملحوظة عابرة ضمن هذا السياق : رأيت قبل فترة شابا

برتبة عميد ؟!! ، في الجيش العراقي وهو يتبختر برتبته و ملابسه و بحفنة من نجومه البراقة على كتفيته !!، في حين لا يتجاوز عمره أكثر من خمسة وعشرين عاما ، بينما هو لا يستحق أن يكون حتى برتبة ملازم ثان لأنه ربما قد حصل على رتبته تلك ــ كما يبدو ــ بوصفه من ضباط

الدمج ما بعد السقوط ، طبعا لا نحتاج هنا إلى فطنة كبيرة لندرك لماذا و كيف حصل عليها بهذه الفترة الزمنية القصيرة جدا .

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