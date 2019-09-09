في السليمانية.. اعتقال 914 مطلوباً خلال شهر واحد بتهم مختلفة

أعلن المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاحد، حصيلة احداث شهر اب الماضي، مشيرا الى اعتقال مئات المتهمين المطلوبين.

وقال سركوت احمد في مؤتمر صحفي، انه وفق الاحصائيات تم اعتقال 914 متهما مطلوبا من قبل المحكمة خلال الشهر الماضي.

واضاف انه تم اعتقال خلية مكونة من اربعة اشخاص بتهمة المتاجرة بالاعضاء البشرية، مبينا ان رئيس الخلية من العرب، اما الثلاثة الاخرون فهم كورد، فضلا عن اعتقال خلية اخرى تقوم بتزوير تأشيرات الدخول وشيكات المصارف وتبيعها للمواطنين بمبالغ باهضة.

وبحسب احصائية مديرية شرطة السليمانية، تمكنت القوات خلال الشهر الماضي من ضبط 12 سيارة بلوحات مزورة، فضلا عن الاستيلاء على 16 مسدساً وعدد من قطع الكلاشينكوف وبندقيتين لا تحمل اجازة الحمل.

واشار احمد الى اعتقال متهمين آخرين قاما باستحصال الاتاوات من اصحاب معارض السيارات في السليمانية، وتمت احالتهم الى المحكمة وفقاً للقانون.