في حادث ثالث خلال ايام.. مسلحون يهاجمون بقنابل مخيم لعوائل داعش بصلاح الدين

هاجم مسلحون يعتقد أنهم مناهضون لتنظيم ”داعش“ بقنابل يدوية مخيمًا يؤوي عائلات التنظيم الإرهابي بمدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

واشتبكت قوة من الجيش كانت مكلفة بحماية المخيم مع المسلحين، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الجيش بجروح، فيما لم تسجل إصابات بين عوائل مسلحي داعش إثر الهجوم.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال أقل من عشرة أيام.

وكانت السلطات العراقية قد نقلت منذ أسبوعين مئات العوائل لمسلحي تنظيم داعش من مخيم للنازحين في مدينة الموصل إلى مخيم آخر في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وطالبت عشائر الشرقاط الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي بضرورة إخلاء المخيم ونقل عوائل مسلحي داعش خارج القضاء.