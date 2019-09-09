Posted on by

كتلة برلمانية تتحدث عن “أمر كارثي” تلجأ له الحكومة لحرق ملفات الفساد

أكدت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الأحد، وجود “أمر كارثي” تتخذه الحكومات العراقية المتعاقبة، تؤدي الى حرق ملفات الفساد.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي انه “من أجل عد موازنة موضوعية وبناءة وشفافة، يجب الاطلاع على الحسابات الختامية للسنة الماضية، لكن في السنوات التسع الماضية، فان هذه الحسابات الختامية لم تصل الى مجلس النواب، واذا تصل هذه الحسابات، فهي تصل بعد نحو سبع سنوات”، عادا ذلك “أمراً كارثياً”.

وبين العقابي ان “هذه القضية وعدم عرض الحسابات الختامية في توقيتها الصحيح والسليم هو تغطية على الفاسدين، واعطائهم مبرراً لحرق ملفات فسادهم عبر عامل الزمن والوقت”، مشيراً الى أن “هذه الاجراءات حصلت طيلة الحكومات العراقية السابقة، والحالية أيضاً”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close