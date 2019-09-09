لاتنكرون الحقيقة منفذوا 11 سبتمبر وهابيون سعوديون من عقائد امامكم احمد بن تيمية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

طالعنا مستكتب سبق ذكرى جريمة الحادي عشر من سبتمبر والتي نفذها الوهابيون بزعامة الشيخ اسامة بن لادن حامل جنسية سعودية ولازال اخوته واخواته لديهم شركات في مكة والمدينة المنورة ليومنا هذا، ١٩ ارهابي منفذوا الجريمة منهم ١٦ يحملون الجنسية السعودية. الخلل بالفكر الديني الوهابي، الجريمة نفذت بسبب عقائد وفتاوي الشيخ احمد بن تيمية التكفيرية، محاولة مستكتب ان يلقي تهمة ذلك على حركة الاخوان وايران الشيعة محاولة ساذجة لم ولن تنطلي على احد، اي انفجار يقع في مدينة اوروبية الانظار تتوجه نحو التيارات الوهابية ونحو سفارات دول الابقار الخليجية السمينة التي تدين في دين الوهابية،

يقول هذا السفيه

الاستثمار «الإخواني» ـ الإيراني في 11 سبتمبر

الأحد – 9 محرم 1441 هـ – 08 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14894]

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صحافي وكاتب س………..

هذا المستكتب استبق ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن، التي ذهب ضحيتها، خاصة في برجي التجارة بنيويورك، آلاف الضحايا، والتي كشفت الحقيقة لدى الشعب الأميركي ان الارهاب وهابي ، بل العالم كله عرف الارهاب وهابي.

المنفذ معلوم، وهم الوهابية من تنظيم «القاعدة»، والمجني عليهم هم الشعب الامريكي الصليبي وهم الاف الضحايا من الاطفال والنساء والبعض قتلت أسر امريكية بكاملهم.

يقول هذا السفيه

جريمة 11 سبتمبر، من خلال دعم فَعَلَتِها واحتضانهم، مثل دولة قطر التي كانت مزارع بعض شيوخها، مثل وزير الداخلية عبد بن خالد آل ثاني، ملاذاً للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، الباكستاني خالد شيخ محمد.

اقول لهذا السفيه، هذا الباكستاني من الذي وهبه الم تكن دولتكم التي صرفت ٨٠ مليار دولار حسب احصائية مركز بحثي امريكي اشار انه خلال عقد الثمانينيات والتسعينيات خصصت السعودية ٨٠ مليار دولار من ميزانية الدولة السعودية للمؤسسة الوهابية الحاكمة، اصل الجريمة انتم من وهب خالد الشيخ محمد، قطر تتبع المذهب والدين الوهابي، اذا كان هناك خلل بالمؤسسة الدينية القطرية فالخلل بفتاوي شيخكم احمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب، الاخوان المسلمون اموالكم ومن خلال الوهابي محمد رشيد رضا تم توهيب البنا وهو الذي امر حسن البنا بتقبيل ايادي الملك عبدالعزيز بموسم الحج، الاخوان ضحية المال الوهابي،

يقول هذا السفيه

ضعْ مع قطر، إيران الخمينية، وبعض «مهاويس» اليسار الأميركي المدمن على مرض كره السعودية، كلهم تجمعوا وفكّروا وقدّروا، وغازلوا غريزة الطمع، وحاولوا، وما يزالون، إغراء أهالي الضحايا بتوجيه غضبهم نحو السعودية، وإبعادهم عن المتورط الحقيقي، وما يزال، مثل النظامين الإيراني والقطري، في تغذية قيادات تنظيم «القاعدة»

هههههههههههههههه ايها الغلام المنبطح الديوث لو كان عندكم اصلاح لصححتم فكر ابن تيمية، انتم تقدسون فتاوي ابن تيمية وتعتبرونها نص مقدس لايمكن الاجتهاد مقابله وحذف فتاوي القتل والكراهية، تنظيم القاعدة ذبح الشيعة بقيادة تلميذ مؤسستكم الوهابية الزرقاوي ولو كانت ايران علاقتها روحية مع القاعدة وطالبان وداعش لما قتلوا مئات الاف المواطنين الشيعة وتم سبي النساء والاطفال الشيعة، لعنة الله عليك ايها الكذاب الاشر،

يقول هذا السفية

بل وصل المكر «الإخواني» والتخطيط، إلى زنزانة مدبر هجمات 11 سبتمبر الأميركية الحصينة، وأقنعوه أنه لو اتهم السعودية بدعم هجمات سبتمبر الدامية، فسوف ينجو من حكم الإعدام! نعم، بكل هذه الصفاقة، كما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية سابقاً.

ههههههههه وهل تعتقد انت ياسفيه تقنع الشعب الامريكي والادارات الامريكية في اقوالك هذه التافهة ههههههه الحقيقة واضحة، والامريكان يعرفون ذلك، وطبيعة الامريكي لايستعجل، اذا الحلب مستمر يبقى التريث بعدم الزام السعودية دفع التعويضات، الآن وقت حلب الابقار السمينه وفي نهاية المطاف يأخذون كل اموالكم كتعويضات عن جريمة الحادي عشر من سبتمبر، الاموال للشعب الامريكي تفيد الانسانية والبشرية افضل ان تصرف لناس يشربون بول البعير ويعتقدون انه العلاج الفعال للامراض الفتاكة، المراكز البحثية العلمية الامريكية اكتشفت علاجات لامراض السرطان وتم تطبيق العلاج بتقنية النانو بمطلع عامنا هذا واستطاع انقاذ حياة الاف المرضى، بينما ارهابيوا الوهابية ماهرون بالتفخيخ والقتل والذبح والسبي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.