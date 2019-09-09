للشيعة العرب (الامام علي..والحسين)..(اردوا لكم دولة..وتكونون قادة) (وانتم جعلتم انفسكم ذيول)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الامام الحسين.. (جاءكم .. لمجرد رسائل ارسلتموها له من الكوفة ).. (والامام علي.. ترك الامصار كلها.. وجاء لكم من دون غيركم..ليخضع الامصار لكم.. لا ان تكونون تابعين لامصار غيركم).. فما العبرة من كل ذلك؟ فمنكم من والى الشام.. معاوية ثم يزيد .. ومنكم من والى الحجاز.. (ابن الزبير).. واليوم توالون ايران فارس.. وقبلكم من والى مصر باسم الناصرية.. وسوريا باسم البعثية.. وغيركم يوالي هذه الدولة او تلك.. (فمالكم كيف تحكمون؟؟ وتقفون ضد حقكم بدولة لكم بمنطقة اكثريتكم كشيعة عرب)..

الامام الحسين لم يخرج (لان هذا شرب خمرا..) ليقزمون قضية الحسين من يدعي ذلك.. ولم يخرج على بني امية.. كونهم ليسوا مسلمين (فبني امية بسيفهم نشروا الاسلام وبنو الجوامع.. وطبقوا الشريعة.. ) ولكن (هل تطبيق الشريعة من سبي ونخاسة..وقطع الايدي .. والرمي من شاهق.. والجلد..الا انه حكم الدواعش، هل نشر الاسلام بالاستئثار بالمال العام لبناء قصور للحكام.. وتبذير الاموال لشراء الضمائر .. ).. فهل تعتقدون ان الامام الحسين (جاءكم ليكون عليكم كابوبكر البغدادي اليوم)؟

فاعلموا يا ايه الشيعة العرب.. (الحسين خرج .. لنكث بني امية لوثيقة الصلح بين معاوية والامام الحسن).. هذه الوثيقة التي لو لم يتم خرقها من قبل الشاميين بقيادة معاوية.. كانت سوف تعيد (القيادة لكم يا ايه الشيعة العرب بارض الرافدين).. (فالائمة لا مقام لها ولا عاصمة الا بارض الشيعة العرب بوسط وجنوب ارض الرافدين).. كتحصيل حاصل..عليكم باقليم وسط وجنوب (اقليم الشيعة العرب).. فهو خلاصكم.. وتذكروا بان (الامام المهدي عج).. دولته هي دولة الشيعة العرب بالمحصلة.. فعاصمته الكوفة..والتمهيد للامام الحجة..لن يكون الا بالسعي لتاسيس دولة للشيعة العرب.

هل تعلمون.. روعة الامام علي.. هو الحوار والنقاش بتاريخه.. مع بقاء القدسية له بانفسنا.. ان مذهبنا الشيعي الجعفري قابل للنقاش والحوار.. وان لا قدسية فيه.. وعظمة الائمة انهم مادة للحوار.. مع بقاء القدسية.. فجميل ان تبحث عن المثالية.. ولكن المرعب ان تطبقها .. والحكمة ان تعمل بالممكن.. واعلموا (العرب الشيعة.. تحملوا اكثر من ما يطيقون)..

فيا شيعة.. استثمروا الثورة الحسينية..بمعانيها الحقيقية..

فلن تثبت لكم بالارض اقدام.. الا بعد ان يكون لكم دولة يا ايه الشيعة العرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. واعلموا.. ان الشيعة الاذاريين .. استثمروا الثورة الحسينية واسسوا لهم دولة جهورية اذربيجان الشيعية.. وغاندي الهند استفاد من ثورة الحسين.. وانتصرت ثورته.. واسس دولة للهنود.. والفرس الشيعة استثمروا التشيع والثورة الحسينية لتاسييس دولة للشيعة الفرس قومية (ايران).. تدافع عن مصالح ايران القومية العليا ..ووصلت لتعمل ضد مصالحكم ايه الشيعة العرب.,. فما بالكم لا تعلمون لمصالحكم يا ايه الشيعة العرب لتاسيس دولة لانفسكم..

احد اسباب الفشل (بفهم حركة الحسين)..( تسخير حركة الحسين..لابعاد الشيعة عن التحضر)

فشيعة يريدون تسخير حركة الحسين.. لابعاد الشيعة العرب .. عن التحضر والتقدم (الغرب) وما فيه من تكنلوجيا وحضارة راقية نهضت بكثير من المجتمعات البشرية وبدول.. بالعصر الحديث.. فنجد من يكتب ليسمسم الفكر الحسيني.. بقوله: (الجيل الذي بات يبتعد عن المجتمع وتأريخه الصحيح

وينحرف مع التيار المادي ومنهجه العلماني بحجة المدنية المشوهة والذي يدور في فلك الغرب المعادي للإسلام وعقائده وشخصياته وهذا الجهد يكلف به المتصدين من رجال الدين المفكرين والباحثين عن الحقيقة وأصحاب العقول البعيدة عن الطائفية والمذهبية من باب الواجب الشرعي المكلف

به أمام الله ورسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه

)..

فنسال نحن هنا.. (هل قبل دخول المادية للشرق الاوسط مثلا في العهد العثماني.. كان الشيعة ثوريين حسينيين وهم يخضعون لحاكم سني عثماني داعشي.. وامبراطورية سنية.. )؟؟ وتاتي المرجعية لتخرج لنا نكسة العشرين بفتواها وقبلها فتوى بالوقوف لجانب العثمانيين الدواعش ضد الانكليز.. بحجة بيضة الاسلام؟؟ ولا اعرف هذه البيضة الدفاع عنها هو بالدفاع عن العثمانايين السنة الدواعش الذين قتلوا بالانضول وحدها 40 الف شيعي بحملة عثمانية واحد ه ضد الشيعة هناك؟..

ووالله عجيب.. مرة يقولون (ان ابتعاد الشعية لانخراطهم بالمادية الغربية)؟؟ ومرة ثانية يقولون (وجدنا في اوربا الاسلام ولم نجد المسلمين)؟؟ هسة فهمونه؟؟ ننخرط بالغرب الاسلامي بتطبيق تعاليمه؟؟ لو نبقى بالشرق (ونبقى بتعاليم الحكام)؟؟

وهناك نقطة اخرى: اعتقد من الجريمة ان (نعتبر الحسين هو جهة ضد جهة اخرى).. سواء بوصف البعض لحركة الحسين (بانه محور الخير ضد محور الشر)؟؟ فاعتقد الحسين اعلى واسمى من اي طرف.. وربط الحسين وحركته.. بالنبي محمد.. (كانت سبب في الفشل بفهم حركة الحسين).. لانها ربطت بالماضي.. فاجترته.. ولم تعطيه الحاضر وتحرره من قيود الماضي.. فالنبي محمد نشر الاسلام..

فمحمد جاء لنشر دين (الاسلامي).. (الحسين جاء بعد ظهور الاسلام)..

اذن (دور الحسين لا يرتبط بنشر الاسلام).. ).. فالناس تصلي وتصوم وتقرأ القران.. وتطيع ولي الامر الذي امر الله بالقران به).. (خرج الحسين على يزيد المطروح (خليفة).. ولم يقنع وجهاء الامة بحركته ولم يخرج منه عتاد القوم.. لنرمي سهامنا ضدهم.. بدون ان ندرس التاريخ ونفهم.. لماذا لم يخرجون معه.. هل التقصير بهم ام بالامة ام بالقيادة اي بالحسين)؟؟

هل ثورة الحسين (لمجرد يزيد يشرب الخمر)؟؟ بالله عليكم كيف تحكمون؟؟ هناك حكام باوربا وامريكا والخليج يشربون الخمر.. وشعوبهم مرفهة والعدل والمساواة يزحف لها شعوب المسلمين للجوء اليها .. كمركل المانيا.. (فمركل ام اللاجئين بالعالم.. تشرب الخمر. .ولديها صور وهي عارية على الساحل بشبابها).. فهذا كله لا قيمة له.. المهم الحاكم كيف يحكم.. وهي قمة الانسانية.. فحاكم بظله عدل ومساواة كمركل مثلا.. (هل يجوز الخروج عليه.. ) جوابي لا والله ولكن حاكم بنظركم لا يشرب الخمر ويؤدي الصلاة والحج كل عام.. ويقيم الزيارات والمشايه للحسين بكربلاء.. (هذا بنظركم لا يجوز الخروج عليه مثلا وان فسد حكمه وظلم الناس تحته)؟؟ واخيرا: اي ثورة لا تعتمد قانون: .. لا تنظر لمن قال ولكن انظر لما قال.. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق.. هي ثورة فاشلة ظالمة باطلة..

فالحسين حركة .. ارقى من وصف (ثورة).. لان لم تحصل اي ثورة بمعنى الثورة الشعبية.. وارقى من وصف (نهضة).. او (اصلاح).. الحسين جوهر حركته يجب ان يفقهها شيعته.. بسموها.. ولا يختزلونها بمصطلحات مستحدثة بكل عصر .. فالحسين دولة.. واي دولة.. هي دولة الشيعة العرب.. التي اصر الائمة الاثني عشر وعلى راسهم الامام علي والامام الحسين. .على المجيء لوسط و جنوب ارض الرافدين.. ففيها سر الاسرار..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم