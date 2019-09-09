ماكرون يزور بغداد وكوردستان قريبا ونيجيرفان بارزاني يعلق

عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاحد، عن تثمينه لدور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبلاده في دعم الاقليم، مؤكدا على ان الشعب الكوردستاني يكن الاحترام والتقدير لصداقة ودعم فرنسا وتمنى تطور العلاقات مع الشعب الفرنسي بشكل اكبر.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان، ان بارزاني استقبل بعد ظهر الاحد، القنصل العام الفرنسي الجديد في اربيل اوليفييه ديكوتيني، وفضلا عن تقديم التهاني بمناسبة تسلمه مهام عمله تمنى له النجاح، معلنا عن دعمه وتقديمه كل التسهيلات الممكنة بهذا الصدد.

واضاف ان بارزاني اشار الى دور الرئيس ماكرون في دعمه للاقليم وجهوده لاستئناف الحوار بين اربيل وبغداد والتي تمخضت عن تمكن الجانبين من وضع الخطوات في تطبيع العلاقات بينهما وحل بعض من المشكلات بينهما، معلنا عن دعمه لمحاولات فرنسا من اجل معالجة الخلافات بين الاطراف السياسية الكوردية في كوردستان سوريا.

ونوه البيان الى ان الجانبين سلطا الاضواء خلال الاجتماع على الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في العراق، واكدا على اهمية التعاون والتنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من اجل حماية الامن والاستقرار وخصوصا في المناطق المتنازع عليها.

واشار الى ان القنصل الفرنسي الجديد عبر عن شكر وتقدير بلاده للتعاون والمساعدات التي يقدمها الاقليم الى النازحين واللاجئين، مسلطا الاضواء على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون الى العراق واقليم كوردستان.