مجلس الوزراء يقر جملة ملفات منها ما يخص اصحاب العقود و”بسماية”

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأقر المجلس آليات لمعالجة العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة. كما تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس التمريض العراقي. ووافق مجلس الوزراء على تطوير مداخل مدينة بغداد.

وخوّل المجلس وزير النفط صلاحية الإستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، فيما يخص شراء وتوفير الوقود ( الكاز أويل ) الى وزارة الكهرباء .

واقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد وبنك دويجة الالماني لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) ك.ف عدد (13) ، وتجهيز محولات قدرة جهد عالي عدد (35) مع شركة سيمنز الالمانية لصالح وزارة الكهرباء،كما اقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية ( BPI ) لتمويل مشروع الصيانة المتعدد ( المرحلة الثالثة ) مع شركة GE الامريكية لصالح وزارة الكهرباء.

واقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن العقد الاطاري لربط شبكة جمهورية العراق مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي.

وشهدت الجلسة اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطاب ضمان دفع مستحقات شركة النخبة.

ووافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012.

وقرر مجلس الوزراء ايلاء مسؤولية المجمعات السكنية المنجزة من دائرة الاسكان التابعة الى وزارة الإعمار والاسكان الى المحافظات.

وتم اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركة المقاولة والاشغال عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط من تأريخ صدور هذا القرار.