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محافظ ذي قار يعلن إحالة مشاريع إنشاء شوارع وأرصفة في الصالحية والإسكان الصناعي

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المكتب الإعلامي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الاثنين ، عن إحالة العمل بمشروع ( إنشاء شوارع وأرصفة في حي الصالحية والاسكان الصناعي ) بكلفة بلغت مليار وثمانمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف دينار عراقي ” ، ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الحالي .

وقال الدخيلي ” انه أحال مشروع إنشاء شوارع وأرصفة في أحياء الصالحية والإسكان الصناعي بمدينة الناصرية أحيل إلى أحدى الشركات المحلية بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة ملايين واربعمائة وعشرون الف دينار عراقي ، مدة عمل المشروع 365 يوماً ” .

وأشار إلى ” أن إدارة المحافظة تأمل إحالة مشاريع أخرى خلال الفترة المقبلة ضمن القطاع الخدمي ” .

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