مدير القسم الدولي لمهرجان أفلام الأطفال الـ32: مكتبة الفيديو الرقمية تقدّم سينما الأطفال للعالم

صرح الدكتور «رائد فريدزاده» مدير القسم الدولي للمهرجان الدولي الخاص بأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته الـ32، حيث قال: لقد قام زملائنا بتقييم 250 فيلم خاص بسينما الأطفال و اليافعين في إيران خلال السنوات الأخيرة، و قد اهتموا بالأفلام التي لها عاملان أساسيان , كونها رقمية و مترجمة، و جمعوها.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته ال-32، واحدة من ضمن العروض الجديدة التي سيقوم بإقامتها المهرجان لهذا العام، هي إنشاء مكتبة الفيديو الرقمية الخاصة بأفلام الأطفال و اليافعين، و التي تم توفيرها للضيوف و المستثمرين الأجانب.

وأوضح (رائد فريدزادة) مدير القسم الدولي للمهرجان فيما يخص مكتبة الفيديو الرقمية الخاصة بأفلام الأطفال واليافعين، قائلا: هذا العام، ونظرا لرأي مدير المهرجان المحترم الذي أراد إدخال سينما الأطفال واليافعين في السوق العالمية، فقد قام زملائنا خلال السنوات الأخيرة بتقييم 250 فيلم خاص بسينما الأطفال و اليافعين في إيران و التي تمتلك العاملان الأساسيان كونها رقمية و مترجمة و قاموا بجمعها، حيث نقدمها لضيوفنا الأجانب على شكل مكتبة مخصصة لأفلام الأطفال واليافعين، الذين هم مشترين متخصصين في هذا المجال، والذين تتم دعوتهم إلى المهرجان.

وأكمل تصريحاته قائلا: إنما الهدف من هذه المكتبة، هي عرض أفلام السنوات الأخيرة الخاصة ببلدنا، و التي من الممكن أن لا تتواجد في المهرجانات و الأسواق، أو أفلام قد نجحت في المهرجان ولكن لم تتمكن من التواجد في الأسواق الدولية، و التي لم تحظى باهتمام قنوات التلفزيون ومنصات الإنترنت والمستثمرين المتخصصين في هذا المجال. کما أن هناك هدف اخر من أهدافنا هو الإستثمار، و الذي سيصبح ممكنا من خلال التواصل مع الموردين في البلدان الأخرى.

أما بشأن إنشاء هذه المكتبة، تابع مدير القسم الدولي: سيتم عرض الأفلام التي تم جمعها على هيئة منصة، حيث تم تصميم تطبيق لهذا الأمر. قبل بدء المهرجان، تم إرسال قائمة بالأفلام للضيوف و من خلالها بإمكانهم إختيار الأفلام. كذلك نفس الطريقة في صالة فندق الكوثر في إصفهان، والتي تم تصميمها بحيث يمكن للضيوف الحصول على المعلومات من هناك. و بعدها فإن الذين اختاروا الأفلام، سيتواصلون مع المنتجين و المخرجين من خلال زملائنا.

وصرح فيما يخص بقية فعاليات العرض الدولي الخاص بالمهرجان: في قسم ورش العمل، وجدنا ورش العمل الأكثر جاذبية و التي تحتوي على ميزات متعددة التخصصات. كما تم تشكيل لوحة الإنتاج المشترك لأول مرة في المهرجان، والتي تضم ممثلين من صربيا، باكستان، روسيا، كوريا الجنوبية وتركيا لإنتاج أعمال مشتركة مع إيران في مجال سينما الأطفال واليافعين. اليوم ، قد عقدت الجلسة الأولى لهذه اللوحات، والتي لقيت ترحيبا حسنا كما نوقش فيها العديد من المواضيع العملية.

وأضاف: كذلك فإن الفعاليات الروتينية التي نقوم بها كل عام مثل لجنة الحكام، سیفج، بالإضافة للجنة تحكيم اليونيسف هي مدرجة في جدول أعمالنا.

وصرح فريد زادة: توجد مذكرة تفاهم بين اليونيسف ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تدعم الأنشطة التي تتوافق مع أهداف المنظمة، كما أن الأولمبياد هو واحد من تلك الموضوعات، فيما أن الجائزة التي تمنحها اليونيسف تعتبر جزئا من هذه الشراكة. بالإضافة إلى أن المهرجان سيستمر طوال العام.

وأكمل تصريحاته في هذا الصدد: إنها السنة الأولى للمكتبة ، ومن الصعب دائما البدء. ولكن هذه المنصة موجودة لتكون كذاكرة سينمائية للأطفال و اليافعين، و التي يجب مراقبتها على مدار العام بالإضافة لرقمنتها وترجمتها، لزيادة الإستفادة من هذا الكنز للسنوات قادمة.