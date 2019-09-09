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مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاحد، اجتماعاً مع رؤساء الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي والأعضاء الكورد في اللجنة المالية البرلمانية.

وافاد مصدر مطلع بأن الاجتماع بحث عدة مسائل، منها حصة إقليم كوردستان من موازنة العام المقبل 2020، وتطورات مباحثات أربيل وبغداد.

ولفت إلى أن اجتماعاً آخر سيعقد مساء اليوم بين رؤساء الكتل الكوردية ورئاسة برلمان كوردستان وجميع الكتل السياسية.

يشار ال ان وفدا رفيعا من حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، زار العاصمة الاتحادية بغداد في 16 من شهر تموز الماضي، حيث اجتمع مع الرئاسات العراقية الثلاث.

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