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مصدر طبي : العثور على جثتين لضحايا حادث العبارة جنوبي الموصل

افاد مصدر في الطب العدلي بالموصل(مركز نينوى) اليوم الاثنين ، عن العثور على جثتين تعودان لضحايا العبارة التي كانت قد غرقت في نهر دجلة بالموصل في 21 مارس / آذار الماضي ، على ساحل النهر في قرية البو سيف جنوب الموصل .

وقال الدكتور نزار جميل في الطب العدلي ان” مركز الطب العدلي بالموصل تسلم جثنين تعودان لضحايا العبارة لشباب في عقد العشرينات وتم تسليمها لذويهما بعد التعرف عليهما “.

وكانت حادثة غرق عبارة تقل مرتادين للمدينة السياحية في الموصل ادى الى وفاة نحو 140 شخصاً معظمهم نساء واطفال واطاحت بالمحافظ نوفل العاكوب .

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