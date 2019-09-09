من هي زوجة كاظم الساهر الأولى؟ صور نادرة لـ”أم وسام” تُشعل الإنترنت

وتداول روّاد الإنترنت صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”، وأثارت هذه الصورة بلبلةً كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي نظراً إلى عدم ظهور “أم وسام” علناً في السابق إلا مرّة واحدة قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبنائه وكانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.