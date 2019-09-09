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من هي زوجة كاظم الساهر الأولى؟ صور نادرة لـ”أم وسام” تُشعل الإنترنت

عادت مواقع التواصل الاجتماعي لتضج بتساؤلات وصور لزوجة النجم العراقي كاظم الساهر الأولى وأم ولديه وسام وعمر،

كتب: كل العرب – الناصرة
عادت مواقع التواصل الاجتماعي لتضج بتساؤلات وصور لزوجة النجم العراقي كاظم الساهر الأولى وأم ولديه وسام وعمر، وذلك بعد انتشار فيديوهات وصور من حفل زفاف عمر نجل القيصر مؤخرًا.

وتداول روّاد الإنترنت صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”،  وأثارت هذه الصورة بلبلةً كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي نظراً إلى عدم ظهور “أم وسام” علناً في السابق إلا مرّة واحدة قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبنائه وكانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.

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