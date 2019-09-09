نيجيرفان بارزاني: ينبغي حل المسألة الكوردية في تركيا بالطرق السلمية

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، أهمية حل المسألة الكوردية في تركيا بالطرق السلمية وعدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني “أكد على أن الأوان أوان السلام وأن المسألة الكوردية في تركيا ينبغي حلها بالطرق السلمية، لأن الحرب لا توفر أي حلول، كما يجب عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا”.

وشدد بارزاني “خلال لقاء له بوفد من حزب الشعوب الديمقراطي HDP، برئاسة سزائي تمللي، الرئيس المشترك للحزب، بأربيل اليوم الأحد، على أن جهوده في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا ستستمر، ولن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية”.

من جانبه، عبر وفد HDP عن رجائه له بالنجاح وعن شكره لمساعي نيجيرفان البارزاني السابقة والحالية في سبيل تحقيق السلام، مؤكداً أن “السلام يصب في مصلحة كل شعوب تركيا وأن الشعب الكوردي يريد السلام والحل السلمي”، حسب البيان.

يشار الى ان وفدا رفيعا من حزب الشعوب الديمقراطي وصل يوم امس السبت، إلى أربيل، في زيارة رسمية لعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي إقليم كوردستان.