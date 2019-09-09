نينوى: نهاية العام الحالي سيتم افتتاح جسرين حيويين أعيد أعمارهما

اكد محافظ نينوى منصور المرعيد ان المحافظة جادة في رفع الجسور العائمة التي نصبت بشكل وقتي على نهر دجلة في مدينة الموصل بعد إعادة تأهيل الجسور الثابتة.

وقال المرعيد في بيان ان خطط الإعمار الخاصة بمشاريع تأهيل الجسور المتضررة في مدينة الموصل ومنها الثاني والثالث، تسير وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المنفذة والتي قامت بإنشاء اكثر من ورشة لزيادة وتيرة إكمال مراحل الإنجاز سيما في الجسر الثاني الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي، فيما تم توجيه الشركة المنفذة لمشروع الجسر الثالث بالإسراع في إنجاز أعمالها خلال المدد المحددة كونه سيتكفل بعبور سيارات الحمل وهذا ما يسهم في رفع الجسور العائمة بعد انتفاء الحاجة اليها والتي أخذت بالتأكل بعد ان قدمت خدمات كبيرة للمحافظة.

ولفت المرعيد إلى ان ملف إعمار الجسور سيتم غلقه في المرحلة المقبلة تمهيدا للشروع بتنفيذ مشاريع خدمية ستراتيجية في العديد من مدن المحافظة، ومنها مدينة الموصل التي تحتاج إلى الكثير من تضافر الجهود والخبرات لإنجاز المشاريع الحيوية فيها.