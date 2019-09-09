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وزارة الصناعة والمعادن تناقش الاليات والاجراءات المتخذة من قبل شركاتها العامة بخصوص عقود المشاركة والاستثمار

عقد مستشار وزارة الصناعة والمعادن السيد عمار عبد الله حمد اجتماعا في مقر الوزارة حضره مدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر المدني ومدير عام دائرة الاستثمارات سيف الدين على احمد وعدد من المدراء العامين في شركات الزوراء والانشائية والصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات البتروكيمياوية وممثلي الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة وغيرها من الشركات لاستعراض وشرح مدى تحقيق الفائدة من عقود المشاركة والاستثمار التي أبرمتها تلك الشركات ووضع الآليات الفنية الخاصة بالعقود الموقعة.
وجرى خلال الاجتماع تقييم عمل الشركات وإجراءاتها المتخذة بخصوص عقود المشاركة حيث تم الاتفاق على المباشرة الفعلية بالعمل لإكمال كافة الأمور المتعلقة بموضوع عقود المشاركة والاستثمار المبرمة مع شركات القطاع الخاص والتأكيد على تزويد الوزارة بكافة الاوليات الخاصة بعقود الاستثمار والمشاركة لغرض اطلاع دائرتي الفنية والاستثمارات على ما جاء فيها.
كما شدد السيد المستشار على انجاز العقود بشكل صحيح وضمن التوقيتات الزمنية المقررة انسجاما مع توجه الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي ويعد هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة في هذا المجال.
وجرى التأكيد كذلك على اهمية تنفيذ مشاريع جديدة في المناطق المحررة واستغلال الامكانيات والخبرات التي تتمتع بها الملاكات الفنية والهندسية في تلك الشركات لتعظيم مواردها المالية وتحقيق الارباح.Image preview

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