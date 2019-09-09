وزير الصناعة والمعادن يستقبل النائب ابراهيم المولى لبحث سبل دعم خطط الوزارة للنهوض بالصناعة المحلية

استقبل وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري هذا اليوم الاثنين الموافق 2019/9/9 النائب ابراهيم المولى لمناقشة سبل دعم جهود وخطط الوزارة للنهوض بواقع الصناعة في العراق.

وأستعرض السيد الوزير خلال اللقاء الخطوات والبرامج التي نفذتها الوزارة والنجاحات التي حققتها في تطبيق المنهاج الحكومي ، مؤكدا أن وزارة الصناعة تواصل جهودها ومساعيها من اجل تأهيل وتشغيل وافتتاح العديد من المصانع والمشاريع بمختلف المجالات الصناعية في عموم محافظات البلاد وأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مشاريع ومعامل جديدة أخرى ، داعيا إلى مزيد من الدعم الحكومي لاسناد جهود وزارة الصناعة والمعادن ودعم خططها الرامية للنهوض بالنشاط الصناعي العراقي.

من جانبه أكد النائب ابراهيم المولى اهمية وضع خطط مدروسة قابلة للتنفيذ وضرورة دعم المنشآت والمعامل الصناعية في عموم العراق ورفدها بكل ماتحتاجه من متطلبات من أجل تطوير قدراتها ورفع قدرة أستيعابها لعدد أكبر من الايدي العاملة