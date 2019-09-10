اتحاد القدم يحدد موعد انطلاق بطولة الكأس

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم العراقي، الاثنين، موعد انطلاق منافسات بطولة كأس العراق للدور ٣٢ في الفترة من ٥ – ٧ من الشهر المقبل في ايّام الفيفا دي.

وقالت اللجنة في بيان ان “ذلك القرار يأتي على اعتبار ان الدوري الممتاز سيتوقف بسبب انشغال منتخبنا الوطني في منافسات التصفيات المزدوجة (كأس العالم واسيا)، اذ سيلتقي منتخبنا الوطني منتخب هونغ كونغ يوم العاشر من الشهر المقبل في البصرة”.

واضاف البيان ان “لجنة المسابقات ارتأت ان تستغل فترة التوقف وتحدد موعد انطلاق الدور ٣٢ لبطولة كاس العراق والتي تشمل أندية الدوري الممتاز، وهي ٢٠ فريقا، بالاضافة الى ١٢ فريقا من الذين سيتأهلون من أندية الاولى والثانية”.