الاحزاب الكوردستانية تتفق على خوض الانتخابات بقائمة موحدة في كركوك وتعلن اسمها

اتفقت الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية في محافظة كركوك يوم الاثنين على خوض الانتخابات المحلية في المحافظة المتنازع عيها بين اربيل وبغداد بقائمة موحدة.

وعقب الاجتماع عقد ممثلو الاحزاب والاطراف مؤتمرا صحفيا مشتركا تلا فيه مسؤول الحركة الاسلامية في كركوك حسن الشيخاني بيانا مشتركا اعلن فيه المشاركة في الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة، مشيرا الى انه تقرر ايضا تسميتها بقائمة “كركوك الكوردستانية”.

ودعا البيان مجلس محافظة كركوك الى الانعقاد بأسرع وقت ممكن والتصويت على مرشح قائمة كركوك المتآخية لمنصب المحافظ.

وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلنا سابقا وبالاتفاق قائمة التاخي في مجلس محافظة كركوك على اختيار طيب جبار لمنصب المحافظ بدلا من المعين بالوكالة من قبل بغداد راكان سعيد الجبوري

وشدد البيان على التواصل الجدي مع بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) لتطبيع الاوضاع في كركوك قبل اجراء الانتخابات.

وحث البيان جماهير الاحزاب والاطراف في القائمة الى تحديث سجل البايومتري في المراكز الانتخابية.

وطالب البيان بعقد اجتماع موسع على مستوى قادة الخط الاول لتلك الاحزاب، مؤكدا على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل اجراء موعد الانتخابات.

وعقدت الاحزاب والقوى الكوردستانية صباح اليوم في كركوك اجتماعا في مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني بمقاطعة الحزب الاول في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني الذي يرفض المشاركة بالعملية السياسية في المحافظة ما لم يتم تطبيع الاوضاع فيها واعادتها الى ما قبل 16 اكتوبر من عام 2017.

من جهته قال نائب مسؤول مقر كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، روند ملا محمود خلال المؤتمر ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني تم ابلاغه بالاجتماع وهو يؤيد ان تخوض الاحزاب الكوردستانية الانتخابات في كركوك بقائمة موحدة.

ونوه الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحاول خلال اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها مع حليفه الديمقراطي الكوردستاني على اقناع الاخير في المشاركة بالانتخابات في كركوك والانخراط ضمن القائمة.

واشار ملا محمود الى ان الاحزاب الكوردستانية تعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل من قبل مجلس النواب العراقي.