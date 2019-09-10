الجيش الاسرائيلي يعلن قصفا “فاشلا” للميليشيات الشيعية من سوريا

قال الجيش الاسرائيلي يوم الاثنين ان ميليشيات شيعية موالية إيران نفذت قصفا فاشلا بعدد من القذائف الصاروخية حاولت فيها استهداف إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي اليوم، انه “في ساعات الصباح الباكر تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتاز الى داخل إسرائيل حيث تم اطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق”.

واضاف ان الجيش الاسرائيلي “يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق من أراضيه”.

وقال المتحدث ايضا “نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد افاد في وقت سابق من اليوم ان طائرات مجهولة قتلت 18 عنصراً من القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في منطقة البوكمال.

وتعرضت مقار لفصائل عراقية مسلحة الى في منطقة “البو كمال” السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.

وذكرت وسائل اعلام عربية أن “هذه الانفجارات استهدفت مقارا لفصائل تابعة للحشد الشعبي ومن بينها مقار (حركة الإبدال) و (حيدريون) و(حزب الله العراقي) داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر تلك الفصائل”.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الانفجارات وقعت جراء قصف لطائرات مجهولة الهوية حتى الآن.

وتنشر إيران في البوكمال كل من: “حزب الله” اللبناني، و”حزب الله” العراقي، و”النجباء”، و”فاطميون”، و”زينبيون” يقودها جميعا “الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن “البوكمال” تقع على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، بينما ينتشر الجيش الأميركي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شرق وشمال الفرات، كما تفصل البوكمال عن قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية عن شرق الفرات.