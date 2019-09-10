الخارجية النيابية: 70 سفيراً مرشحاً على طاولة البرلمان.. نصفهم بالمحاصصة

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن ترشيح 70 سفيراً وتقديم أسمائهم الى مجلس النواب، الذي سيبدأ اعماله رسميا بعد عطلة العاشر من محرم الحرام.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب بصدد التصويت على قائمة السفراء الجدد التي تضم 70 سفيرا لسد الشواغر في البعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية بالخارج”.

وبين، ان “قائمة السفراء الجدد ستعرض ضمن جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد”.

واضاف، ان “قائمة مرشحي السفراء الجدد التي ستعرض على مجلس النواب ، تم اختيارهم مناصفة بين وزارة الخارجية التي رشحت ٥٠% من قائمة السفراء الجدد ، و 50% الاخرى هم مرشحو الكتل السياسية”.

وأوضح الفايز، ان “٣٥ سفيرا الذين تم اختيار ترشيحهم من قبل الكتل السياسية وفق ضوابط ومعايير وضعتها وزارة الخارجية”.

ولفت الى ان “السفراء الـ 35 الآخرين الذين رشحتهم وزارة الخارجية تم اختيارهم أيضاً عبر المحاصصة لتمثيل المكونات”.انتهى