الزوراء يرد على “إفتراءات” الشرطة في إلغاء مباراة السوبر

ردت إدارة نادي الزوراء بكرة القدم، على ما وصفها بـ”الإفتراءات” لأحد أعضاء نادي الشرطي وتحميله مسؤولية إلغاء مباراة كأس السوبر التي كانت مقررة قريباً.

وكان عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي قال بشأن إلغاء مباراة كأس السوبر، في تصريح صحفي ان “وزارة الشباب والرياضة رفضت منح ملعب الشعب في التاريخ المحدد للمباراة، ووافقنا على اللعب في ملاعب ميسان والبصرة وكربلاء والكوت وإدارة الزوراء رفضت”.وأضاف كما “اقترحنا على الزوراء خوض المباراة في أربيل وأيضاً ادارة النادي رفضت بسبب موقف سابق، واقترحنا أيضاً على لجنة المسابقات خوض المباراة مع الكهرباء باعتباره وصيف الكأس ولكن لجنة المسابقات رفضت”.وقال الربيعي ان “رئيس نادي الزوراء فلاح حسن هو من رفض خوض المباراة على غير ملعب الشعب” مشيراً الى ان “اتصالات سنجريها مع وزير الشباب والرياضة من اجل إقناعه بإقامة المباراة على ملعب الشعب الدولي”.انتهى