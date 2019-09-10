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السيد عمار الحكيم: نستحضر من شخصية الإمام الحسين {ع} عدم الهوان والتراجع رغم خذلان الناصر

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عزى رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام.
وقال السيد عمار الحكيم في بيان “في عاشوراء الحزن والأسى، نقف في رحاب أبي الضيم امامنا المظلوم الشهيد أبي عبد الله الحسين {ع} لنستلهم منه عنفوان الروح وشموخ الصبر وصلابة العقيدة وثبات الموقف”.
وأضاف “نستحضر تلك الشخصية الفذة التي لم تتهاون او تخضع او تتراجع رغم اشتداد الوطيس وكثرة العدو وقلة الصديق وخذلان الناصر، حتى أصبح {عليه السلام} مناراً للثائرين وفنارا يهتدي به كل من ضل سواء السبيل، وذهب الى ربه راسما صورة كانت ولا تزال وستبقى شاخصة مستنيرة بنور ربها الذي وهبها الكبرياء والخلود، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً”.
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