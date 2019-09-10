الشباب تضع عدة خيارات امام الشرطة والزوراء لخوض كأس السوبر

اصدرت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن الغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي الشرطة والزوراء، مشيرة الى وضعها عدة احتمالات امام ادارتي الناديين.

وقالت الوزارة في بيان انها تابعت “بإهتمام بالغ ردود الفعل حول مباراة كأس السوبر، بين بطلي مسابقة الدوري الممتاز وكأس العراق”، مبينة ان “وزارة الشباب والرياضة لم تمانع خوض المباراة، ولم ولن تغلق ملاعبها بوجه مسابقات أنديتنا”.

وبخصوص ملعب الشعب، أوضحت الوزارة ان “الجميع يعلم ان الدائرة المختصة اعلنت في وقت سابق عدم جاهزية الملعب لوجود ادامة وصيانة عليه، وهو نفس الامر الذي ينطبق على ملعب النجف، اما بخصوص ملعب كربلاء الدولي فهو جاهز تماما، لكن الجميع يعلم ان موسم الزيارة الدينية يتزامن مع توقيت المباراة وبالتالي صعوبة إقامتها”.

وتابع البيان “فيما يخص ملعب الكوت فهو بأتم الجاهزية لإقامة المباراة لكن ادارة ناديي الشرطة والزوراء لديهما رأي بشأن عدم وجود فنادق جاهزة لمبيت الفرق والجماهير، والخيار الذي طرحناه هو إقامة المباراة في ملعب جذع النخلة الدولي في المدينة الرياضية بالبصرة، وبالوقت ذاته هي فرصة لتكون بروفة ادارية لكوادرنا قبيل انطلاق مبارياتنا في تصفيات كآس العالم على ملعب البصرة”.

وزاد البيان “من هذا المنطلق تود وزارة الشباب والرياضة ان تبين حرصها ومواصلة دعمها لجميع القطاعات والأنشطة الرياضية، ونعلن لكم استعداد وزارة الشباب والرياضة لإستضافة مباراة كأس السوبر على ملعب البصرة، وبالوقت ذاته يكون دخول الجماهير مجاناً”.