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العراق يعطل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء العاشر بمناسبة ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي سبط نبي الاسلام محمد واحياء زيارة عاشوراء.

وكان اقليم كوردستان قد اعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين بذكرى المناسبة.

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