العراق يمدد منع استيراد محصول لوفرته في الأسواق المحلية

أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، الاثنين، استمرار منع استيراد محصول الخيار لوفرته في الاسواق المحلية بكميات كبيرة على مدار السنة الحالية في كافة المحافظات ودعما للاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان “يأتي هذا القرار نظرا لوجود وفرة في انتاج الخيار العراقي في الاسواق المحلية تكفي لسد حاجة المواطن مما دفع بالوزارة الى ايقاف استيراده من المنافذ الحدودية، نتيجة قيام الكوادر الزراعية المختصة في الوزارة بزراعة اصناف جديدة من بذور محصول الخيار ذات الانتاجية العالية ادت الى زراعته بكميات كبيرة خلال المواسم الثلاث الماضية في كافة المحافظات، فضلا عن تنفيذ الاجرارءات الوقائية والصحية اللازمة لضمان سلامة المحصول من الناحية الصحية والغذائية”.

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق عن منع استيراد (16) محصولا زراعيا و(3) منتجات حيوانية لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة ومنع خروجها الى خارج البلد، والحيلولة دون اغراق السوق بالمنتجات المستوردة.