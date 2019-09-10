القضاء العراقي يتحرك على قضية “المغيبين” السنة ويشكل لجنة مع اقليم كوردستان

اوعز مجلس القضاء الاعلى في العراق الى محاكم التحقيق بتلقي الشكاوى بخصوص المفقودين السنة.

و اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الاثنين مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وناقش الاجتماع موضوع ما يثار مؤخرا بخصوص وجود أشخاص مفقودين أو ( مغيبين ) حيث سبق ان تلقى مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب أسامة النجيفي بخصوص ذلك.

وذكر البيان انه تم الإيعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم ومنها انتقال القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يدعى أنهم محجوزين فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة .

كما ناقش المجتمعون نتائج زيارة الوفد القضائي إلى مجلس القضاء في إقليم كوردستان يوم 8/9 /2019 والذي ضم رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف نينوى ورئيس محكمة استئناف كركوك.

ونوه البيان الى انه تم بحث جميع المواضيع التي من شأنها معالجة الإشكاليات التي قد تحصل بين المركز والإقليم قدر تعلق الأمر بالشأن القضائي ، حيث تم الاتفاق على بحث تشكيل لجان مشتركة للتصدي لجرائم الإرهاب والمخدرات ومعالجة حالة قيام البعض مراجعه محاكم المركز او الإقليم لتقديم الدعاوى الكيدية لاستغلالها لأغراض غير مشروعة مخالفة للقانون والاتفاق على القضاء على هذه الظاهرة .