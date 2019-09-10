المنافذ ترد على تصريحات كوجر: جميعها تحت سيطرتنا

ردت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، على تصريح عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر.

وقالت الهيأة في بيان “تعقيباً على تصريح عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر في تصريحهِ لأحدى الوكالات الإخبارية، بأن المنافذ الحدودية تكون تحت سيطرة ماوصفها بالمليشيات بعد نهاية الدوام الرسمي للموظفين، تؤكد الهيأة أن جميع المنافذ الحدودية الاتحادية، البرية والبحرية والجوية، هي تحت سيطرة هيأة المنافذ الحدوية عدا منافذ أقليم كوردستان كونها غير خاضة لسلطة الحكومة الأتحادية”.

واضاف البيان أن “هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة في المنافذ هي العين الساهرة على أمن المواطن العراقي، وجميع ملاكاتها تعمل ليلاً ونهاراً على صد التهديدات التي تمس أمن البلد وبدون كلل وملل في أداء واجباتهم المكلفين بها تجاه بلدهم ومستقبلهم، وسلامة أمنهِ الغذائي وصحة المجتمع ومحاربة الفاسدين والمحافظة على المال العام” .