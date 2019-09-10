بارزاني يحدد لمسؤولة اممية الهدف الرئيس من الحوار بين اربيل وبغداد

اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين ان الهدف الرئيس من المحادثات مع بغداد التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الاقليم الدستورية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

وذكر بيان لحكومة الاقليم انه تم في الاجتماع، التباحث حول عدد من المستجدات في العراق والمنطقة.

وسلط بارزاني الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقال: “محادثاتنا مع بغداد مستمرة، وهدفنا الرئيس هو التوصل الى اتفاق يضمن حقوقنا الدستورية”.

وأوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن إقليم كوردستان ظل ملاذاً آمناً لاستقبال النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات اللازمة لهم.

وتابع البيان ان الاجتماع تناول الوضع في كركوك، وتطابقت خلاله الرؤى حول أهمية تنفيذ المادة 140 من الدستور وتطبيع الاوضاع.