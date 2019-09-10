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بالفيديو والوثيقة.. اعترافات سكرتير نائبة معتقل: “شراء أسلحة” و”متاجرة بالتعيينات”

بالفيديو والوثيقة.. اعترافات سكرتير نائبة معتقل: "شراء أسلحة" و"متاجرة بالتعيينات"
 أقر سكرتير النائبة عالية نصيف محمد جعفر، المعتقل حالياً باتفاقه مع شخصية، على منحه موافقة فتح محطة وقود مقابل مبلغ 60 الف دولار، وشراء الأسلحة وهويات حملها إضافة إلى المتاجرة بالتعيينات.

وذكر وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الرصافة أظهرت إفادة المتهم  أن “عملي مع النائب عالية نصيف جاسم في مجلس النواب العراقي منذ تسلمها المنصب عام 2005 وحتى الآن وان عملي هو ايصال البريد الخاص بالسيدة عالية نصيف منها والى مدير مكتبها {كرار جبار هوني}، وكذلك استلام طلبات المواطنين الخاصة بالتعيين والنقل ومنح السلف وشراء الاسلحة من صندوق شهداء الشرطة واصدار هويات حمل السلاح”.
وتابع المتهم، حسب الوثيقة، “عملي كان ايضاً اكمال معاملات فحص المرضى في علاجات الصحة وتخصيص رواتب الرعاية الاجتماعية ونقل موظفين في كافة وزارات الدولة ومن وزارة الى وزارة اخرى وطلبات التعيين وطلبات تخصيص قطع الأراضي”.انتهى
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