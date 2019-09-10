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تخصيص 10 مليارات دينار لاصلاح 37 شارعا رئيسيا في دهوك

من المقرر الشروع باعادة ترميم واصلاح الطرق الرئيسة في محافظة دهوك، فيما اكد مدير الطرق في المحافظة ان عدد الطرق التي تحتاج الى الاصلاح والترميم يبلغ 37 طريقا تم تخصيص 10 مليارات دينار كميزانية لها.
وقال مدير طرق دهوك ديوالي حمي في تصريح صحفي، ان قسما كبيرا من الطرق والشوارع لم يتم ترميمها واصلاحها خلال السنوات السابقة بسبب الازمة المالية، فينا اتلفت الفيضانات قسما اخر منها وجميعها بحاجة الى الاصلاح، مشيرا الى انه بقرار من رئاسة حكومة الاقليم سيتم اصلاح جميع الشوارع والطرق المتضررة وسيتم الشروع بالعمل فيها قريبا.
واضاف ان مديرية طرق دهوك حددت 37 شارعا رئيسا وفرعيا متضررا من اجل اصلاحها وتقرر العمل بها بمبلغ 10 مليار دينار للتمكن من اصلاحها جميعا.
واشار حمي الى تحديد عدد من الشوارع الرئيسة التي تشهد حركة مرورية مزدحمة وتحتاج الى الرقابة والترميم المستمر لانها طرق دولية، مبينا ان الشوارع الاخرى عليها مناطق واسعة ولاصلاحها فائدة كبيرة للمواطنين وسيكون لها تاثير على حركة المرور.

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