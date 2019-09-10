تونس الرائعة قدوة ساطعة!!

لأول مرة في تأريخ المجتمعات العربية تحصل مناظرة إنتخابية بين المرشحين أمام الجمهور , وكل منهم يتحدث عن نفسه ورؤيته وبرنامجه الإنتخابي.

وبهذا السلوك الحضاري المعاصر , تقدم تونس قدوة سياسية ديمقراطية ذات تطلعات مستقبلية إنسانية وطنية شفافة صادقة.

فالمرشحون تحدثوا وراقبهم المواطنون وأصاخوا السمع لخطاباتهم الناطقة والغير ناطقة , فوجوههم ونظراتهم وحركاتهم ومظاهرهم , كلها أباحت بالكثير عن شخصياتهم وقدراتهم ومهاراتهم القيادية , وأفكارهم وجوهر ما فيهم من الرؤى والتصورات , فالإناء ينضح بما فيه , وقد إنسكب ما فيهم أمام عدسات محطات التلفزة بوضوح ومباشرة.

هذا السلوك الإنتخابي لم يحصل في بلد عربي غير تونس , وهو بادرة إنطلاق نحو مستقبل أبهى وأزهى , وممارسة ستتكرر وتتطور وتبلغ ذروتها ومبتغاها مع الدورات الإنتخابية المتعاقبة.

ويبدو أن إرادة القائد السبسي ورؤاه المستقبلية قد أرست دعائم سلوك متحضر ومتطور في المجتمع التونسي , أوجب أن تكون تونس حاملة لمشعل العمل الديمقراطي السليم , والقادرة على صناعة مستقبلها بإرادتها الوطنية وطاقاتها الجماهيرية المتفاعلة.

تحية لإرادة الحياة الحرة الكريمة المباركة السعيدة الباهرة , المنبثقة من روح المجتمع التونسي , الذي حمل مشاعل اليقظة الحضارية منذ مطلع القرن العشرين , ولا يزال جادا ومجتهدا في إيقاظ الأمة من غفلتها وإستنهاضها من كبوتها.

وفخرا بتونس الريادية الأفكار والمنطلقات , الناطقة بلسان ضمير الأمة وجوهر كينونتها , وعزيمتها الوثابة الطامحة إلى التنوير والإقدام على الإتيان بما هو أصيل وبرهان.

وستكون تونس وبها سنكون!!

د-صادق السامرائي