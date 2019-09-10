حقل من البونبون … مقاطع شعرية
1
رعشات وخزات
هيصة زيطة
تصويرة حدوتة
وكلمات متنمرة
تصلح للكتابة على يسار البوصلة …
2
بيور فودكا …
سيجار مملح وسلالم عاجزة عن الصعود لسطح الفراغ
يضع أصابعه على زناد الزند
لكسر زناجيل التشظي
يزرع قصبة وقصاصة
3
تاتو وستائر منفوخة بالرطوبة ورذاذ منصهر على البلاط
أرجل وخلاخيل …
تفرك لعاب الصورة المتآكلة
الصوت الفشنك يختار ثقوب الدوش
4
حقل من البونبون في جوف الهوى
نسيج مدبوغ بلا أزرار
يضع …
أخماسه أسداسه هناك حيث توجد القصيدة المبللة بماء النار
ينتزع الشحم من القصيدة الأندلسية
5
زمبليطة العشق …
عبط وهبل
جواسيس وجواميس
حرف ومخ
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب