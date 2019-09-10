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حقل من البونبون … مقاطع شعرية

حقل من البونبون … مقاطع شعرية

1

رعشات وخزات

هيصة زيطة

تصويرة حدوتة

وكلمات متنمرة

تصلح للكتابة على يسار البوصلة …

2

بيور فودكا …

سيجار مملح وسلالم عاجزة عن الصعود لسطح الفراغ

يضع أصابعه على زناد الزند

لكسر زناجيل التشظي

يزرع قصبة وقصاصة

3

تاتو وستائر منفوخة بالرطوبة ورذاذ منصهر على البلاط

أرجل وخلاخيل …

تفرك لعاب الصورة المتآكلة

الصوت الفشنك يختار ثقوب الدوش

4

حقل من البونبون في جوف الهوى

نسيج مدبوغ بلا أزرار

يضع …

أخماسه أسداسه هناك حيث توجد القصيدة المبللة بماء النار

ينتزع الشحم من القصيدة الأندلسية

5

زمبليطة العشق …

عبط وهبل

جواسيس وجواميس

حرف ومخ

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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