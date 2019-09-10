سيادة المطران عطا الله حنا يعزي باستشهاد الاسير البطل بسام السايح نتيجة الاهمال الطبي

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم رسالة تعزية وتضامن الى اسرة وعائلة الاسير الشهيد بسام السايح الذي اعتقل عام 2015 وتعرض لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل ادارة السجون الاسرائيلية ، والاسير السايح كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم وتراكم للماء في رئتيه فضلا عن معاناته من تضخم الكبد وضعف في عمل عضلات القلب ، وقد فارق الحياة في احد المشافي الاسرائيلية في ظروف تراجيدية ولذلك فإننا نعرب عن تضامننا مع اسرته كما ونلتفت الى اسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال معربين ايضا عن تضامننا ووقوفنا الى جانبهم .

كل التحية لاسرانا الابطال وكل التحية للاسير الشهيد بسام السايح الذي توفي نتيجة الاهمال الطبي ونسأل الله بأن يعزي ويقوي شعبنا المظلوم حتى يعود الحق السليب الى اصحابه وينعم كافة الاسرى والمعتقلين بالحرية التي يستحقونها .