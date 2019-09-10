عاصمة اوروبية تعرض استضافة عشاء مشترك بين رونالدو وميسي

أعربت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، عن استعدادها لاستضافة نجمي كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إذا أرادا أن تجمعهما وجبة عشاء يوما ما.

وقال ريميجيوس سيماسيوس عمدة فيلنيوس اليوم الإثنين، إنه يعرض على اللاعبين الحضور إلى أحد أفخر مطاعم العاصمة وستكون هناك طاولة محجوزة لهما.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب تصريحات رونالدو التي أطلقها لدى جلوسه إلى جوار ميسي في حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا التي جرت في موناكو في 29 من الشهر الماضي.

وقال رونالدو إنه رغم المنافسة المشتعلة التي تجمعه بميسي منذ سنوات عديدة “فإننا لم يسبق أن تناولنا العشاء سويا من قبل”.

وأشار سيماسيوس “مبادرة رونالدو في الجلوس إلى جوار ميسي لتناول العشاء كان لها صدى في فيلنيوس”.انتهى