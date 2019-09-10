مرصد: مقتل 18 عنصرا من القوات الايرانية والفصائل العراقية الموالية لها بسوريا

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين ان طائرات مجهولة قتلت 18 عنصراً من القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في منطقة البوكمال.

عرضت مقار لفصائل عراقية مسلحة الى في منطقة “البو كمال” السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي.

وذكرت وسائل اعلام عربية أن “هذه الانفجارات استهدفت مقارا لفصائل تابعة للحشد الشعبي ومن بينها مقار (حركة الإبدال) و (حيدريون) و(حزب الله العراقي) داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر تلك الفصائل”.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الانفجارات وقعت جراء قصف لطائرات مجهولة الهوية حتى الآن.

وتنشر إيران في البوكمال كل من: “حزب الله” اللبناني، و”حزب الله” العراقي، و”النجباء”، و”فاطميون”، و”زينبيون” يقودها جميعا “الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن “البوكمال” تقع على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، بينما ينتشر الجيش الأميركي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شرق وشمال الفرات، كما تفصل البوكمال عن قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية عن شرق الفرات.