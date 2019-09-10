مسعود بارزاني يتحدث عن “المؤامرات الكثيرة” ضد “الديمقراطي” ومكافأة شعب كوردستان

اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مع مسؤولي الفروع واللجان المحلية في حدود محافظتي دهوك والموصل، ومجالس قيادة أربيل، و(كركوك – كرميان) و( السليمانية – حلبجة) للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

خلال الإجتماع سلط الرئيس بارزاني الضوء على الأوضاع السياسية في كوردستان والعراق والمنطقة، ومرحلة ما بعد الإستفتاء، وإنتخابات مجلس النواب العراقي، وإنتخابات برلمان كوردستان، وعملية تشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فقد اشاد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدور أعضاء وكوادر الحزب “الذين حققوا رغم المؤامرات الكثيرة التي كانت تستهدف حزبهم، بعزمهم العالي وثقتهم المطلقة الفوز للحزب وجعلوه الحزب الأول على مستوى العراق وكوردستان”.

وأشاد ايضا بـ”كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقيم عالياً صمودهم وإعتزازهم بأنفسهم في الأوقات الصعبة وفي خنادق الدفاع عن كوردستان. وقال لولا الحزب الديمقراطي الكوردستاني لما بقى الآن الإقليم ولما بقيت أية سيادة لشعبنا”.

وأشاد بارزاني ايضاً بـ”صمود شعب كوردستان وشجاعة قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد الإرهابيين والدفاع عن كرامة وأرض الوطن. مشدداً، إننا جميعاً مدينين للبيشمركه، لأن البيشمركه غير المعادلات وحَمَى كوردستان”.

وقال “لقد ولد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت كان يعاني شعبنا من يأس كبير، ومنذ يوم ولادته أصبح هذا الحزب أملاً للشعب، وإمتلك هدفه الإستراتيجي، ولم ولن يتنازل عن ذلك الهدف الإستراتيجي أبداً. ولأجل ذلك وفي سبيل حماية وسعادة شعبنا ضحى كثيراً ولم يتهرب من المسؤولية. كما قال، (إن الفوزين اللذين تحققا خلال العمليتين الإنتخابيتين، كانتا مكافأة شعب كوردستان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمواقفه الثابتة وإستراتيجيته ودفاعه المستمر عن كوردستان).

كما تم في ذات الإجتماع الإشارة الى الأوضاع “الصعبة” التي تواجه كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وجرى بحث الخطوات التي تؤدي الى تطوير الحزب وتحسين الظروف المعيشية للكوادر.

وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد والوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، أشار الرئيس بارزاني الى وجود الحوار والمباحثات وقطع الخطوات الجيدة نحو الأمام، وأعرب عن أمله في حل جميع المشكلات عن طريق الحوار، وبالذات مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.