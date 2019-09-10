مقتل 10 دواعش بقصف دولي قرب اربيل والبيشمركة تحذر

قتل 10 من عناصر تنظيم “داعش” في حدود قضاء مخمور بالقرب من اربيل عاصمة اقليم كوردستان بقصف شنته طائرات التحالف الدولي، الاثنين، فيما حذرت قوات البيشمركة من تنامي تحركات التنظيم الارهابي في المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في محور مخمور لقوات البيشمركة في تصريح صحفي، ان مسلحي تنظيم “داعش” الارهابي في حدود قضاء مخمور بدأوا بالتحرك، مبينا ان التحالف الدولي يراقب التحركات بشكل دقيق زيادة تحركات المسلحين كونهم اخذوا بالتجمع في عدد من القرى في المنطقة وهم يتحركون على شكل مفارز داخل مخمور.

واضاف ان الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي شنت امس الاحد هجوما على رتل لمسلحي “داعش” اسفر عن مقتل 10 منهم اضافة الى وقوع اضرار جسيمة في صفوفهم.

وتابع بالقول ان عددا من القرى التابعة لقضاء مخمور قد هجرها اهلها خوفا من تهديدات “داعش” وان المناطق البعيدة عن الشارع الرئيس في مخمور ينشط فيها المسلحون الارهابيون وانشأوا فيها المواقع والمقرات، مبينا ان هذا دليل على ان “داعش” مازال نشطا في هذه المناطق ويريد تقوية صفوفه فيها بشكل اكبر.