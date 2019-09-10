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مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل واعتقال 24 داعشياً بدعم من التحالف

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل واعتقال 24 عنصراً من تنظيم داعش بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وقال الجهاز في بيان: «وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمراراً لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، نفذت القوات وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً بينهم مجموعة انتحاريين».

أضاف البيان، أنه «تم إلقاء القبض على 9 آخرين إضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لتنظيم داعش بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي».

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